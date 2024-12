Seuls 112 médias sur les 380 enregistrés sont en conformité avec la loi

03/12/2024 11:50

Au Sénégal, sur les 380 médias enregistrés sur la plateforme Déclaration Médias Sénégal (DMS), seuls 112 sont en conformité avec les dispositions du code de la presse. L’annonce a été faite mardi par le ministre chargé de la Communication, des Télécommunications et du Numérique, Alioune Sall.



D’après lui, ces derniers sont répartis comme suit : 10 télévisions, 14 organes de presse écrite, 17 radios, 11 radios communautaires, 6 Web TV et 54 sites ou plateformes de presse en ligne.



Il convient de noter, selon les données de la tutelle, qu’à la date du 29 novembre 2024, sur la liste des médias déclarés sur la plateforme DMS, il y avait 28 radios, 50 organes de presse écrite, 21 chaînes de télévision, 40 Web TV, 165 sites de presse en ligne et 76 radios communautaires.



Le ministre a donné un délai supplémentaire, soit jusqu’au vendredi 6 décembre 2024, aux médias dont les dossiers ne sont pas encore validés pour se rapprocher des services de la tutelle afin de connaître les raisons du rejet de leurs dossiers et, si nécessaire, d’apporter les correctifs nécessaires pour être en conformité avec la loi. Passé ce délai, il a précisé qu’aucun recours ne sera accepté.