Seules la prévention et la responsabilité personnelle peuvent nous sauver. Par Abdoulaye DIÈYE

L’heure est grave, très grave, même si beaucoup de compatriotes sénégalais ne semblent pas en être conscients (...). Ce qui est arrivé à la Chine, à la France, à l’Italie, à l’Espagne, à la Corée du Sud, aux USA, des pays beaucoup mieux préparés que nous, doit nous faire peur (...). Nous n’avons ni assez de médecins, ni assez d’infirmiers, ni assez de structures sanitaires, ni assez de matériels médicaux, ni assez de médicaments, pour faire face à des infections croissantes de Corona Virus (...). Le mot d’ordre doit être : je fais tout pour ne pas attraper le virus. Si malheureusement je l’attrape, je fais tout pour ne pas le transmettre à quelqu’un d’autre (...). Il nous faut éviter à tout prix d’en arriver à un stade où il ne nous restera que les prières (...).