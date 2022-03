Session extraordinaire des chefs d'États : Goïta décline l'invitation de la Cedeao

25/03/2022 08:03

​Le président de la transition du Mali, Assimi Goïta ne sera pas présent à la session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO), selon le ministère malien en charge des Affaires étrangères, dans sa correspondance adressée à l’institution sous régionale, suite à son invitation.

«Le ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale de la République du Mali (…) a l’honneur de notifier» à la Commission de la CEDEAO «les regrets de son excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition, chef de l’Etat, de ne pouvoir prendre part à la session extraordinaire de la Conférence des chefs d’Etat et de gouvernement de la CEDEAO prévue, le 25 mars 2022, à Accra au Ghana», lit-on dans la correspondance.



Le président Goïta marque tout de même «sa disponibilité à interagir, au cours de ladite session, avec ses pairs par visioconférence sur tout point relatif à la situation au Mali», poursuit le ministère en charge des Affaires étrangères dans sa réponse à l’invitation de la Commission de la CEDEAO.



Mais une délégation malienne composée du ministre des Affaires étrangères, Abdoulaye Diop; du ministre en charge de l’Administration territoriale, le colonel Abdoulaye Maïga; du ministre en charge de la Réforme de l’Etat, Ibrahim Ikassa Maïga et du ministre délégué auprès du Premier ministre, chargé des Réformes politiques et institutionnelles, Fatoumata Sékou Dicko, sera présente à cette session.



Le 22 mars 2022, la Commission de la CEDEAO adressait une correspondance au ministère en charge des Affaires étrangères du Mali dans laquelle elle invitait le président de la transition à prendre part à la session extraordinaire qui se tiendra le vendredi 25 mars 2022 à Accra.