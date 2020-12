Session du conseil municipal : Le projet de « débatisation » non inscrit sur l’ordre du jour

Des informations relatives à l’ajournement de débat sur le projet de « débaptisation » des rues de la ville à la session du conseil municipal de ce samedi 19 décembre 2020 ont été transmises à travers nos colonnes, ce matin. En réalité, ce sujet n’avait même pas été inscrit sur l’ordre du jour. Il s’agissait plutôt de quatre autres points d’informations à statuer qui ont été suspendus pour cause du contexte de la pandémie de la Covid-19.



Les 76 membres du conseil municipal, comme indiqué ce matin, ne se pencheront que sur le vote du budget.



Signalons toutefois que la manifestation contre l’octroi de la dénomination de l’avenue Général de Gaulle au nom du président Macky SALL et d’autres rues de la ville, prévue par des la plateforme des 10.000 Saint-Louisiens, des représentants de la société civile et des leaders d’opinion de la ville n’a pas été renvoyée.



NDARINFO.COM