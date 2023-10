Serrp: démarrage du relogement définitif en décembre

27/10/2023 09:07

Une mission de supervision de l'Agence de Développement Municipal (Adm) s'est imprégnée jeudi de l’état d'avancement des travaux entrepris dans le cadre du Projet de Relèvement d’Urgence et de Résilience à Saint-Louis (SERRP). Environ 500 logements sont en cours de construction sur le site de Diougop, sur une superficie de plus de 14 hectares, en 3 phases. Les travaux des phases 1 et 2 sont actuellement en cours pour un total de 267 logements.



" D’ici le mois de décembre, une partie des sinistrés seront logés dans les habitats définitifs pour finaliser l'aménagement global", a renseigné Marie Ndao, la coordonnatrice du Serrp, au terme de sa prospection des concessions achevées.



Pour cette phase définitive, 233 logements répartis en deux lots seront mis à la disposition des déplacés. Il est également prévu la construction d’équipements sociaux pour offrir aux bénéficiaires un cadre de vie meilleur. Dans ce sens, un poste de santé sera construit ainsi qu'un marché dont le démarrage est fixé en début janvier 2024.





Mme NDAO a émis des appréciations positives sur les réalisations des Projets Socioéconomiques (PROSE) et des Projets d’Investissements Communautaires (PIC) déroulés autour d’un Plan de Restauration des Moyens de Subsistance (PRMS) qui vise a aider à restaurer ou à améliorer le niveau de vie de ces communautés.





Ainsi, 26 femmes ont été formées en couture et en coiffure et 59 jeunes aux métiers du BTP. Par ailleurs, une unité de coiffure et une unité de couture entièrement équipées seront ouvertes au sein du site avec une centrale d’achat entièrement équipée et approvisionnée en denrées et produits alimentaires pour la vente. À cela s’ajoute, la mise en place d’une activité de micro-jardinage et l’acquisition d’un camion frigorifique par le SERRP et d’un second, utilitaire, par le projet WACA en plus de matériel d’exploitation du poisson pour deux GIE de femmes mareyeuses et transformatrices de produits halieutiques.