Serigne Mouhammedou Abdoulaye Cissé plaide le renforcement de la sécurité des citoyens

28/03/2022 13:44

L’Imam de la Mosquée Ihssan de Saint-Louis, Serigne Mouhammedou Abdoulaye Cissé , a invité, dimanche, les autorités à renforcer la sécurité dans le pays afin de permettre aux citoyens de vaquer tranquillement à leurs occupations.



’’Aujourd’hui les sénégalais sont inquiets et personne ne dort du sommeil du juste du fait des cas de violences enregistrés partout dans le pays’’, a déploré le religieux lors de la cérémonie officielle de la ziar, une manifestation religieuse dédiée à son défubnt père, Serigne Madior Cissé.



L’Imam Cissé a notamment déploré la ’’mort brutale’’ de l’étudiante Seynabou Ka Diallo de l’Université Gaston Berger et appelé que justice soit rendue à sa famille et à tous les parents de personnes assassinées.



Il a lancé un appel aux populations afin qu’elles collaborent avec les autorités en dénonçant les auteurs d’actes interdits par la loi, s’engageant à être le premier à s’illustrer sur ce terrain.



Imam Abdoulah Cissé a prié par ailleurs pour la réussite et l’achèvement des projets démarrés à Saint-Louis par l’Etat citant entre autres l’aéroport international, l’autoroute Dakar-Saint-Louis et l’hôpital.



En direction des fidèles, il a fait un plaidoyer pour le respect de la prière ’’la thérapie de tous les maux que rencontre l’humanité pour vu qu’elle soit faite suivant les recommandations divines’’.



Il a rappelé les qualités spirituelles de Serigne Madior Cissé qui a eu la récompense de son marabout Serigne Babacar Sy.



Le préfet Modou Ndiaye de Saint-Louis, après avoir salué la qualité du discours de l’Imam Cissé. Il a demandé à ce que des prières soient formulées pour une réussite des projets publics en cours dans la capitale du nord.



Plusieurs milliers de fidèles ont renoué avec cette ziar qui, renouant avec ce rituel qui’ils n’avaient pas pu accomplir ces deux dernières années en raison de la pandémie de Covid-19.



APS