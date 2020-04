Serigne Modou Kara rassure le Sénégal : « à partir de la semaine prochaine cas Doffi Amm»



Avec la pandémie de coronavirus, le Sénégal est réellement touché. 377 cas ont d’ailleurs été testés positifs au Covid-19 dont cinq décès. Depuis, le guide religieux réagit et multiplie les sorties. Ce lundi, il a prédit qu’« à partir de la semaine prochaine, il n’y aura plus de nouveaux cas au Sénégal.»



Le Covid-19 prend de l’ampleur au Sénégal

La nouvelle est tombée ce lundi matin. Le coronavirus gagne du terrain au Sénégal. Deux personnes en sont décédés en moins de 24 heures, portant le bilan à cinq morts. Au total, 377 personnes sont testées positives au Covid-19, depuis l’apparition du virus dans le pays, d’après les derniers chiffres du ministère de la Santé et l’Action sociale. Mais Serigne Modou Kara Mbacké a prédit ce lundi la « fin » de l’épidémie au Sénégal, à partir de « la semaine prochaine. »



Le Général de Bamba rassure



Dans une audio publiée ce 19 avril par la cellule de communication du guide religieux, le marabout prédit : « Il n’y aura plus de nouveaux cas au Sénégal à partir de la semaine prochaine. » Aussi invite-t-il les Sénégalais à garder leur calme, car renseigne le document, la situation sera maîtrisable.



Le général de Bamba assure à l’opinion, dans l’audio, que le coronavirus sera éradiqué totalement à l’intérieur du pays dans une semaine. Pour Serigne Modou Kara, « cette maladie mystérieuse qui secoue le monde va disparaître au Sénégal, on ne parlera plus de nouveaux cas ».



LERAL