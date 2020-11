Serigne Mboussobe Bousso Recadre Cheikh Bamba DIÈYE : "il faut avoir l'honnêteté de dire la vérité aux sénégalais sur..."

En réponse à Cheikh Bamba Dieye qui s'est attaqué au ministre de l'Agriculture et de l'Equipement rural, Moussa Baldé lors d'une émission télé, Serigne Mboussobé Bousso a fait une chaude sortie pour corriger le député sur la culture du riz dans le nord.



Pour l'opérateur économique, par ailleurs envoyé spécial de Ministre de l'agriculture, Cheikh Bamba Dieye est tout simplement dans une logique politique. "Monsieur le Député devait avoir l'honnêteté de dire la vérité face aux sénégalais. On comprend qu'il est dans une communication politique à la fin ridicule. S'il tenait vraiment à soutenir les agriculteurs sur un malentendu avec le ministre de l'Agriculture, il est de Saint Louis, il pouvait faire le déplacement dans les champs directement. C'était mieux que d'aller faire le tour des plateaux de télévisions.



"Moi qui vous parle, je me suis personnellement déplacé à Ross Béthio auprès des agriculteurs. J'ai eu connaissance de la réalité de la situation. Après avoir écouter ces compatriotes au service de leur pays, j'ai tout simplement eu une déception totale avec les mots de Cheikh Bamba Dieye. Quand on ne connait rien à une situation ou un secteur, il faut d'abord demander avant de parler.



Pour Serigne Mboussobe Bousso, "le parlementaire pouvait faire le déplacement de Saint Louis à Ross Béthio (40Km) au lieu de faire 200km pour aller dire des choses qu'il ne maitrise pas".



Il confie que le ministre de l'Agriculture et son équipe font tout ce qui est dans leur possible pour résoudre les problèmes des cultivateurs de riz. On est dans un secteur assez important et les problèmes ne peuvent pas manquer mais quand on voit les efforts qui sont faits, il faut féliciter. Quiconque me connait sait que je ne suis pas genre à prendre de détour pour dire mes mots. Il faut parler au-delà des appartenances politiques. Si demain ceux qui dirigent l'agriculture font autre chose qui ne soit pas dans l'intérêt des agriculteurs, nous serons les premiers à dire non et fustiger cela. Donc il faut arrêter de dire du n'importe quoi dans les médias".







Selon Serigne Mboussobé Bousso, le ministre de l'Agriculture sera prochainement à Ross Béthio avec les différents acteurs du secteur.