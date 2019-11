Serigne Mansour Sy Djamil : " Macky a tout détruit aucun rapport ne peut lui empêcher de chercher le troisième mandat"

Le leader du mouvement Bes Du Ñak, pour ne pas nommer Serigne Mansour Sy Djamil, s’invite dans le lancinant débat sur un éventuel troisième mandat de Macky Sall.



Le marabout-politicien de lâcher une bombe. "Si, aujourd’hui Macky voulait un 3ème mandat, je ne vois pas ce qui pourrait l’en empêcher", a-t-il déclaré dans une interview accordée au quotidien Enquête.



En effet, àson avis, le rapport de force n’existe pas aujourd’hui : "Je veux me tromper et je souhaite me tromper. Mais, mon analyse, mon fair-play politique, mon vécu, me disent qu’il n'y a rien qui peut l’en empêcher".



Serigne Mansour Sy Djamil de marteler : "Je suis persuadé que le Conseil constitutionnel est contre, mais on a vu ce qui s’est passé avec Me Abdoulaye Wade. C’est le Conseil constitutionnel qui avait validé sa candidature pour un troisième mandat".



Et de s’interroger : "Qui sont ceux qui s’opposent ? On parle aujourd’hui du PDS et le lendemain de retrouvailles. N’y a-t-il pas un deal derrière ? Ne sont-ils pas en train de recréer la grande famille libérale ? Ils avaient déjà annoncé, il y a 10 ans, qu’ils allaient régner pendant 50 ans. Devant ça, qui peut s’opposer à Macky Sall ?".



Toutefois, le marabout-politicien donne la recette pour empêcher Macky de briguer un 3e mandat. "Pour que le peuple puisse l’en empêcher, il lui faut être organisé. J’espère qu’on ne m’exclura pas de l’Assemblée nationale. (Rires), puisque qui en parle se voit limoger", ironise-t-il.



Seneweb