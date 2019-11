Serigne Babacar Sy, le Domou NDAR, le confluent des rives spirituelle et temporelle

Premier Khalife de Seydi El Hadji Malick Sy, Serigne Bababcar fit face à des défis énormes tant sur le plan de la cohésion au plan interne que sur son influence au plan externe. Malgré son jeune âge lors du rappel à Dieu de son père, 37 ans, le premier successeur de Maodo réussira à porter haut l’étendard de la Tariqa Tidiane au Sénégal. Ouvert d’esprit, le saint homme ne s’emmurera pas dans un immobilisme intellectuel. Assis sur son héritage spirituel, Serigne Babacar Sy fera tout aussi montre d’un engagement citoyen et patriotique salutaires en montrant que le temporel n’est pas forcément dissociable du spirituel.