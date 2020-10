Serigne Babacar Sy Mansour rappelle les relations de cordialité entre Tivaouane et la communauté Niassène

Le khalife général des tidianes, Serigne Babacar Sy Mansour, a rappelé samedi à Kaolack, les relations empreintes de cordialité ayant toujours prévalues entre Tivaouane et la communauté Niassène. Il était à Médina Baye pour présenter ses condoléances au khalife général de Médina Baye, Serigne Mahi Ibrahima Niass suite au décès de son prédécesseur, Cheikh Ahmed Tidiane Ibrahima Niass.

‘’Nos deux familles ont toujours entretenu des relations cordiales et sont unies par Cheikh Ahmed Tidiane Cherif, fondateur de la confrérie tidiane’’, a notamment déclaré en langue wolof le guide des tidianes.



Le religieux a particulièrement insisté sur les bonnes relations qui unissaient El Hadji Malick Sy, son grand père et El Hadji Abdoulaye Niass, père d’El Hadji Ibrahima Niass dit Baye.



Il s’est également souvenu de ses relations personnelles avec le fondateur de la cité de Médina Baye qu’il avait rencontré pour la dernière fois au Maroc, insistant sur l’estime et le respect qui avait caractérisé cette rencontre.



Le khalife de Médina Baye a pour sa part salué le geste de Serigne Babacar Sy Mansour, estimant qu’il entre en droite ligne des recommandations de la religion invitant les musulmans à entretenir de bonnes relations.



Avant de quitter la cité religieuse de Médina Baye, le khalife général des tidiane et sa délégation se sont rendus au domicile de l’imam de la grande mosquée de Médina Baye, Cheikh Tidiane Cissé, lequel a récemment perdu sa mère, Seyda Fatima Zahra Niass, fille aînée de Cheikh Al Islam El Hadji Ibrahima Niass.

APS