Sensibilisation sur les zoonoses prioritaires : la communauté éducative de Saint-Louis enrôlée

16/12/2023 20:48

En partenariat avec la Division du Contrôle médical scolaire (DCMS) du ministère de l’Éducation nationale, l’Usaid Breakthrough ACTION lance une campagne de sensibilisation sur les zoonoses prioritaires. Elle s’inscrit dans le cadre d’une vaste campagne nationale sous la bannière « Orientation des enseignants et sensibilisation des élèves des IEF sur les zoonoses prioritaires au Sénégal ». Le district communal et celui départemental de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation ont rejoint la dynamique et plusieurs enseignants ont été formés. Ces derniers serviront de relais auprès de leurs communautés. Au Sénégal, 21 maladies zoonotiques sont identifiées. Mais seulement six sont jugées prioritaires par le ministère de l’Élevage et de la Production animale. Au sortir de l’atelier de Saint-Louis, les parties prenantes à l’activité ont livré leurs impressions.