Sensibilisation sur les zoonoses prioritaire : la théâtralisation comme outil de sensibilisation

14/01/2024 07:17

Après les ateliers de formation sur les zoonoses prioritaires organisés en 2023 au profit d’enseignants des district communal et départemental de l’Inspection de l’Éducation et de la Formation de Saint-Louis, la dynamique s’est poursuivie à travers une « sensibilisation par les pairs ».



Les troupes des différentes écoles ont participé à une compétition. « Nous avons assisté à des prestations de haute facture du point de la pertinence, de la maîtrise de la chorégraphie », a confié Al Ousseynou SARR, l’IEF de Saint-Louis/Commune. « L’optique principale n’était pas d’identifier un gagnant, mais de mesure le niveau d’appropriation de cette problématique par les enfants », a-t-il ajouté.