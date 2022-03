Sensibilisation sur les cancers féminins : les dames de la SAED portent le message – vidéo

26/03/2022 00:24

Les travailleuses de la SAED ont célébré la journée internationale des droits de la Femme vendredi à travers une conférence sur le cancer du sein et du col de l’utérus. Une opportunité pour elles de s’imprégner des causes et des mesures de prévention de cette pathologie. Mises au diapason des ravages qu’engendre ce fléau, elles ont décidé de s’ériger en relais et de porter le message de la sensibilisation auprès de leurs proches.