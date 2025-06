Sénégalais en Iran et en Israël : l’État prépare une éventuelle évacuation

Les autorités sénégalaises ont enclenché des mesures de précaution pour organiser l’évacuation des ressortissants désireux de quitter l’Iran et Israël, en raison des tensions militaires en cours entre les deux pays.



"Toutes les dispositions sont en train d’être prises pour ceux qui veulent être évacués", a déclaré Amadou Chérif Diouf, secrétaire d’État aux Sénégalais de l’extérieur, lors d’une conférence de presse à Dakar. Il s’est cependant abstenu de révéler les modalités pratiques du dispositif, précisant "en diplomatie, on ne met pas tout sur la table."



Le secrétaire d’État a tenu à rassurer qu'aucun mort ni blessé n’a été recensé parmi les Sénégalais établis en Iran et en Israël. Il a affirmé être en contact permanent avec les ambassades sénégalaises présentes sur place.



"Nous avons la chance d’avoir des représentations diplomatiques qui sont sur le terrain ", a-t-il dit.



Il a indiqué avoir eu un échange détaillé avec l’ambassadeur du Sénégal en Iran, lui fournissant un point de situation actualisé sur les ressortissants.



Interpellé sur un éventuel "travel ban" ciblant le Sénégal et d’autres pays africains, Amadou Chérif Diouf a rappelé que le ministère des Affaires étrangères a déjà publié un communiqué appelant les Sénégalais à respecter les règles fixées par les autorités américaines.



"Les services du ministère travaillent avec les ambassades, les consulats, les associations et les personnes ressources pour assurer la protection de nos compatriotes", a-t-il ajouté.



Avec APS