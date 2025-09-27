Sénégal : une enquête révèle une forte consommation de sel et d’autres facteurs de risque

27/09/2025

Le ministère de la Santé et de l’Hygiène publique, à travers la division de la lutte contre les maladies non transmissibles, a présenté, hier à Dakar, les résultats d’une enquête nationale sur la prévalence des facteurs de risque liés à ces pathologies.



L’étude, réalisée auprès de 7.203 personnes âgées de 18 à 69 ans dans 480 sites couvrant les 14 régions du Sénégal, révèle un taux de consommation de sel de 75,8% au niveau national. Elle a mobilisé 132 équipes pendant deux mois.



Selon le Dr Seynabou Mbow, de la division de lutte contre les maladies non transmissibles, la population sénégalaise reste fortement exposée à divers risques : consommation excessive de sel, alimentation déséquilibrée, sédentarité, tabac, alcool et pollution atmosphérique. L’usage fréquent d’épices et de bouillons de cuisson est également mis en cause. L’étude montre par ailleurs que 40,2% des Dakarois utilisent au moins trois morceaux de sucre au petit déjeuner, contre 29,1% dans le reste du pays.



La pollution de l’air, due aux émissions des véhicules, au feu de bois, au charbon ou encore à l’encens, est également identifiée comme facteur aggravant, pouvant favoriser l’asthme ou certains cancers. Le surpoids touche 28,8% de la population, avec un pic de 38% à Dakar.



Pour le Dr Ndèye Maguette Ndiaye Ndom, directrice régionale de la Santé à Dakar, « les facteurs de risque constituent un véritable problème de santé publique ».



L’enquête s’est également intéressée à d’autres problématiques sanitaires : dépression, drépanocytose, dépigmentation artificielle, traumatismes liés aux accidents de la circulation, violences physiques et sexuelles, morsures de serpent et troubles de la vision.



