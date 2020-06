Sénégal : reprise imminente du transport aérien

Décollage imminent. Après trois mois de confinement, les compagnies aériennes reprendront bientôt leurs vols. Le ministre du Tourisme et des Transports aériens a annoncé une reprise progressive des voyages en avion.



"Dans les prochaines semaines, un travail sera fait sur les lignes intérieures pour que justement le trafic intérieur puisse être redynamisé", a révélé le ministre Alioune Sarr dans Le Quotidien.



Il ajoute que la réouverture des aéroports se fera avec de nouvelles dispositions. Il faudra respecter les schémas de distanciation physique, le service de bord au niveau des avions sera modifié, a soutenu Sarr.



Idem pour la restauration et l'embarcation. Bref, il y a tout un dispositif qui sera déployé autour de l'aéroport et à l'intérieur des avions.



