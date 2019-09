Sénégal : plus de 44. 900 projets socioéconomiques collectifs et individuels réalisés par la DGAS ( directrice)

Dans le cadre de l’amélioration de la qualité des interventions sociales et de la mesure d’impact, la Direction Générale de l’Action Sociale a organisé des ateliers de suivi des projets et programmes d’autonomisation des groupes vulnérables sur le territoire national. Ces rencontres permettent d'évaluer les performances des projets et programmes d’autonomisation des groupes vulnérables dans les régions, d'évaluer le niveau de structuration et d’animation des organes locaux de gestion de la vulnérabilité dans les régions.