Sénégal : la recrudescence des meurtres interpelle sur la politique de jeunesse

La multiplication récente de cas de meurtres impliquant des jeunes suscite une vive inquiétude au Sénégal, où des vies sont perdues pour des motifs jugés parfois futiles, selon des observateurs.



Cette situation, perçue comme un signe d’insécurité croissante, alimente l’inquiétude des populations. Plusieurs analystes estiment que la crise économique et le manque d’opportunités d’emploi pour la jeunesse figurent parmi les principaux facteurs de ce phénomène.



À Saint-Louis, nombre de voix appellent ainsi à la mise en place d’une véritable politique de jeunesse, capable de freiner cette tendance et de contribuer à l’éradication durable de ce fléau.



