Sénégal : la hausse du prix du carburant prend effet, ce samedi

La hausse des prix du carburant annoncée la semaine dernière vient d’être actée par le gouvernement, renseigne Seneweb. Le ministère du Pétrole et des Energies vient de publier la nouvelle structuration des prix à la pompe. Celle-ci entrera en vigueur dès demain samedi 29 juin 2019 à partir de 18 heures.Ainsi, le prix à la pompe du supercarburant connaîtra une hausse de 80 Francs Cfa par litre tandis que celui du gasoil augmentera de 60 F Cfa par litre, renseigne le Secrétariat permanent du Comité national des Hydrocarbures.«Tenant compte du renchérissement des cours du baril qui pèse sur la facture pétrolière et sur la collectivité, l’Etat a décidé de répercuter une partie de la hausse sur les prix à la pompe du supercarburant et du gasoil. Cette revalorisation des prix des produits pétroliers permettra de maintenir la viabilité des activités du secteur et de garantir un approvisionnement correct et durable du pays», lit-on toujours dans le document. Les prix du Gaz restent inchangés.