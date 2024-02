Sénégal: la France appelle à des élections "dans le meilleur délai possible"

04/02/2024 14:34

Le président du Sénégal Macky Sall a annoncé le report de l'élection présidentielle prévue le 25 février, une décision rare. La France appelle en faveur d'un scrutin "dans le meilleur délai possible".