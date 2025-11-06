Sénégal : des pluies hors saison attendues entre le 11 et le 16 novembre

Le Sénégal s’apprête à enregistrer des pluies hors saison au cours de la semaine du 11 au 16 novembre, en raison d’une perturbation extratropicale. Ces précipitations, faibles à modérées, sont attendues dans les régions nord, centre et sud du pays, a annoncé Diabel Ndiaye, chef du service climatique de l’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM).

Selon les projections de l’agence, la semaine du 17 au 23 novembre sera marquée par des tendances pluviométriques légèrement supérieures à la normale dans les zones ouest et sud. Le reste du pays connaîtra des niveaux proches de la normale. En revanche, du 24 au 30 novembre, les prévisions indiquent une baisse généralisée des précipitations, inférieures à la normale sur l’ensemble du territoire.





Ces informations ont été rendues publiques lors d’une réunion élargie du Groupe de travail pluridisciplinaire (GTP), coordonnée par l’ANACIM avec la participation de plusieurs secteurs d’activités et d’une mission du CILSS (Comité permanent inter-États de lutte contre la sécheresse dans le Sahel).





Le bilan de la saison des pluies 2025 a également été présenté. Il fait état de cumuls pluviométriques globalement excédentaires, sans déficit notable. Le mois d’août a été le plus actif, avec des épisodes de pluies intenses dépassant souvent les 100 mm en une journée.





Sur le plan hydrologique, la Direction de la gestion et de la planification des ressources en eau (DGPRE) signale une baisse générale du niveau des cours d’eau, sauf à la station de Podor, où une montée a été observée en lien avec une onde de crue.





Le ministère de l’Agriculture a, pour sa part, salué une campagne agricole 2025 globalement positive, grâce à une bonne répartition spatio-temporelle des pluies. Des perspectives de récoltes favorables sont annoncées pour la majorité des spéculations.





En ce qui concerne le pastoralisme, la situation est contrastée : les pâturages sont bien fournis au sud et sud-est, moyens dans le centre, mais très insuffisants dans le nord, notamment dans les départements de Linguère, Saint-Louis et Dagana.







