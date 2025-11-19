Sénégal : démantèlement d’un vaste réseau d’escroquerie transnationale aux “plantes médicinales”

19/11/2025

La Division spéciale de cybersécurité (Dsc) a annoncé avoir démantelé un réseau d’escroquerie transnationaleimpliqué dans de faux marchés de plantes et graines médicinales africaines, causant un préjudice provisoire de plus de 338 millions de FCFA, ont indiqué mardi des sources sécuritaires.





Entre janvier 2022 et octobre 2025, plus d’une quarantaine de plaintes ont été enregistrées. L’enquête a conduit à l’identification d’un suspect principal, L. Diop, interpellé le 14 novembre dans le village de Tankon (région de Sédhiou), lors d’une opération menée à l’aube par la Dsc, avec le soutien de la Brigade d’intervention polyvalente (Bip).





Plusieurs objets ont été saisis, dont des cartes d’identité falsifiées, des téléphones, des cartes de transfert d’argent, ainsi qu’une moto et des preuves de transactions financières.





Lors de son audition, L. Diop a reconnu les faits, affirmant avoir opéré avec des complices à Dakar et à l’étranger. Son frère, Y. Diop, a également été arrêté et mis en cause pour avoir récupéré des fonds via divers points de transfert.





Les escrocs approchaient leurs victimes via WhatsApp ou email, leur proposant des investissements dans l’exportation de plantes comme le voacanga, le moringa ou encore l’aloe vera, prétendument destinées à des laboratoires pharmaceutiques étrangers.





Parmi les victimes figure un homme en situation de handicap, qui aurait perdu plus de 110 millions de FCFA, selon le journal Libération.





Les deux frères ont été déférés pour association de malfaiteurs, escroquerie en bande organisée, usurpation d’identité numérique, usage de faux et blanchiment de capitaux. L’enquête se poursuit pour localiser les autres membres du réseau et recenser d’éventuelles victimes supplémentaires.





