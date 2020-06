Sénégal : changement des horaires du couvre-feu et reprise du transport interurbain

Le Couvre-feu a été ramené de 23 heures à 05 heures, renseigne le ministère de l'Intérieur Aly Ngouille Ndiaye. Le transport urbain et interurbain a été ré-ouvert sur l'étendue du territoire. Les lieux de rassemblement, les restaurants, les salles de sport peuvent ouvrir leurs portes sous respect des mesures barrières. Toutefois, la fréquentation des bars ainsi que le sport à la plage sont interdits et des sanctions sont prévues pour les récalcitrants. Le port de masque restera obligatoire par ailleurs dans les lieux publiques et privés ainsi que les transports.