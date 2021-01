Sénégal: analyse du discours du président Macky Sall à l’occasion du nouvel an

Lors de son discours du nouvel an suivi d’un débat avec un échantillon de journalistes représentatif des médias locaux, le président Macky Sall a été interpellé sur plusieurs volets de l’actualité du pays, notamment sur la question, précoce à la vue de la lointaine échéance des présidentielles de 2024, du troisième mandat, mais aussi sur le plan Covid-19, le plan de la relance, la dette et les critères de convergence de l’UEMOA.