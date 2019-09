Sénégal Zéro déchet : la Commune de MPAL s’engage (vidéo)

Une vaste campagne d’éradication des ordures ménagères et des dépôts sauvage a été lancée, dimanche, dans la Commune MPAL. En plus du Conseil municipal, l’initiative a mobilisé les associations de jeunesse et les organisations de Femmes. Tous, déterminés à rendre propre la ville sainte. Cette dynamique citoyenne récemment lancée à GANDIOL, s’inscrit dans le cadre du Projet de gestion des eaux pluviales et d'adaptation aux changements climatiques (PROGEP) mis en œuvre, au plan local, par l’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis. L’activité est intégrée dans la composante - Projets d’Investissements communautaires (PIC) qui seront déroulée dans les cinq autres communes du département.