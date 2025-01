Sénégal - Union européenne : " les bases d’un partenariat rénové "

29/01/2025 07:02



L’Union européenne (UE) estime avoir posé « les bases d’un partenariat rénové » avec le Sénégal, à l’occasion du premier « dialogue politique » entretenu par les deux parties, mardi, à Dakar, depuis l’arrivée au pouvoir des nouvelles autorités sénégalaises.



Cette rencontre se tient chaque année entre les dirigeants du Sénégal et de la délégation de l’UE dans le pays. Celle de ce mardi est la première depuis l’élection du président Bassirou Diomaye Faye.



« La session d’aujourd’hui nous a permis de poser les bases d’un partenariat rénové et gagnant-gagnant. Ce dialogue confirme que l’Union européenne et le Sénégal partagent bien plus qu’un simple partenariat », a dit Jean-Marc Pisani, l’ambassadeur de l’UE au Sénégal, lors d’un point de presse, à la fin de la réunion.



Il a tenu à préciser que le Sénégal est « le premier partenaire économique et commercial de l’Union européenne » dans la région. « C’est aussi notre premier partenaire au développement, avec 328 milliards de francs CFA de dons sur la période 2021-2027, et un effet de levier généré par ces dons d’un peu moins de 980 milliards en termes d’investissements au titre de notre stratégie Global Gateway », a ajouté M. Pisani.



Selon lui, le programme national de développement « Sénégal 2050 » a été abordé lors de la réunion. « Nos valeurs démocratiques fortes enrichissent nos relations », a dit M. Pisani.







Jean-Marc Pisani, l’ambassadeur de l’Union européenne au Sénégal



La délégation sénégalaise était conduite par Yassine Fall, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères.



Les deux parties ont discuté aussi de la compétitivité de l’économie sénégalaise, de la qualité du capital humain et d’autres sujets, selon l’ambassadeur de l’UE.



« Notre offre de partenariat repose sur une stratégie innovante, qui regroupe les efforts des institutions européennes, des États membres de l’Union européenne et de la Banque européenne d’investissement », a dit l’ambassadeur de l’UE au Sénégal.



Les représentants du Sénégal, parmi lesquels il y avait plusieurs ministres, disent avoir présenté aux représentants de l’UE la situation économique et financière du pays.



« La délégation de l’Union européenne s’est montrée très réceptive et a réitéré sa volonté d’aider le Sénégal à réaliser ses objectifs, en matière de développement économique et social notamment, de renforcement de l’État de droit », a dit Yassine Fall.





Yassine Fall, la ministre de l’Intégration africaine et des Affaires étrangères

« Nous avons présenté un agenda qui est totalement accepté, reconnu et soutenu par nos partenaires de l’Union européenne », a assuré Mme Fall.



En novembre dernier, l’Union européenne et le Sénégal ont décidé de ne pas renouveler les accords qui autorisaient des navires de pays d’Europe à pêcher dans les eaux du Sénégal depuis plusieurs décennies.



Il s’agit, pour le gouvernement, du respect de la promesse faite aux Sénégalais de réévaluer les accords de pêche.



L’Union européenne, elle, estime qu’elle ne devait pas renouveler les accords de pêche parce que le Sénégal présentait des « défaillances » en matière de lutte contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée.



