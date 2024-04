Sénégal : Une partie des musulmans du Sénégal va fêter la Korité, mercredi

09/04/2024 07:04

Une partie de la communauté musulmane sénégalaise va fêter l’Eid el-Fitr, mercredi 10 avril, à l’instar des musulmans d’autres pays, dont l’Arabie Saoudite et la France, à l’appelle de la Coordination des musulmans du Sénégal.



“Après avoir recueilli les informations en provenance de ses correspondants nationaux et internationaux, la Commission d’observation du croissant lunaire de la Coordination des Musulmans du Sénégal qui s’est réunie ce lundi 8 avril 2024 vous informe que la lune n’a pas été aperçue”, indique un communiqué de la structure dont l’APS a obtenu une copie.



Dans cette perspective, poursuit la même source, “demain mardi 9 avril 2024 complétera le mois ramadan (Koor), et après demain mercredi 10 avril 2024 sera le 1 du mois lunaire CHAWWAL (KOR) 1445 H”, marquant ainsi le jour de la célébration de l’Eid el Fitr.



La Commission nationale de concertation sur le croissant lunaire dont sont membres des représentants des guides des confréries islamiques du pays, annonce qu’elle va se réunir demain, mardi 9 avril 2024, correspondant au 29ième jour du mois de ramadan.



APS