Sénégal : Une mission du FMI à Dakar pour discuter d’un nouveau programme d’appui financier

23/10/2025

Une délégation du Fonds monétaire international (FMI) est arrivée ce mercredi à Dakar, dans le cadre de discussions en cours avec les autorités sénégalaises en vue d’un nouveau programme d’appui financier.



La mission, qui se poursuivra jusqu’au 4 novembre, fait suite aux entretiens préliminaires tenus à Washington.





Selon des sources concordantes, cette visite intervient dans un contexte de tension sur les finances publiques, marqué par une réévaluation significative de la dette du Sénégal, désormais estimée à 132 % du produit intérieur brut (PIB).



Ce chiffre place le pays parmi les États les plus endettés du continent, selon le journal L’Observateur.





L’objectif de cette mission est de finaliser les contours d’un nouvel accord qui permettrait au Sénégal d’obtenir un soutien budgétaire renforcé, dans un contexte économique mondial incertain et marqué par des pressions inflationnistes persistantes.





