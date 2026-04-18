Sénégal : Un pilier de la sélection de Pape Thiaw identifié par la direction du PSG

18/04/2026

Le Paris Saint-Germain aurait jeté son dévolu sur Pape Alassane Gueye, actuel milieu de terrain de Villarreal et cadre incontournable de la sélectionde Pape Thiaw. La direction parisienne aurait identifié le champion d'Afrique comme une piste prioritaire pour renforcer son entrejeu lors du prochain mercato estival. Le joueur de 27 ans, dont l'avenir en Espagne reste incertain, figurerait sur les tablettes de Luis Campos qui suit de près sa situation contractuelle.







Cette rumeur de transfert intervient alors que Pape Gueye continue d'affirmer son statut de leader technique au sein des Lions du Sénégal. Son profil polyvalent et son expérience du haut niveau européen séduiraient particulièrement le staff technique du PSG. Si l'intérêt se concrétise, le milieu sénégalais pourrait franchir un nouveau palier dans sa carrière en rejoignant le club de la capitale française, marquant ainsi l'un des mouvements les plus attendus du marché des transferts à venir.







MS/NDARINFO



