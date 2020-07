Sénégal : Tout sur la reprise du trafic aérien, le 15 juillet

La reprise du trafic aérien international sera effective à partir de ce mercredi 15 juillet. Selon le ministère du Tourisme et des Transports aériens, les vols à destination de Dakar peuvent de nouveau atterrir sur le tarmac de l'aéroport international Blaise Diagne de Diass. Les vols au départ de Dakar débutent également le même jour pour plusieurs compagnies aériennes. Air Algérie sera la première à atterrir à Dakar ce 15 juillet à partir de 00 h. Air France et Air Sénégal sont attendus à Paris Charles de Gaulle, respectivement à 12h et 14h. Elles seront suivis de Air Cote d'ivoire, Transair (pour Ziguinchor), Ethipoian Airlaines et Iberia…



Avec Seneweb