Sénégal : Quand les hôpitaux font peur

14/04/2022 09:25

De l’affaire du bébé mort asphyxié en passant par l’incendie survenu à l’unité de néonatologie de l’hôpital de Linguère jusqu’à la mort de la parturiente Astou Sokhna à Louga, les scandales montrent l’état désastreux de notre système de santé