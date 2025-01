Sénégal : Pour briser le monopole de la CSS, deux nouvelles usines de production de sucre seront créées

13/01/2025 20:22

Le ministre Serigne Gueye Diop annonce l’implantation prochaine de deux usines de production de sucre dans la région de la Casamance, précisément à Kolda et Ziguinchor.



Ces projets, visant à produire localement du sucre à partir de la canne à sucre, s’inscrivent dans une stratégie visant à réduire la dépendance du pays aux importations et à encourager un développement agricole local. Lors de son passage dans l’émission Point de Vue sur RTS, le ministre a confirmé que les études liées à ces initiatives étaient déjà très avancées et avaient été soumises au Premier ministre.



« Depuis 50 ans, une seule entreprise domine le secteur. Notre gouvernement est contre le monopole. Nous voulons bâtir des champions nationaux dans des domaines stratégiques comme l’agriculture », a affirmé Serigne Gueye Diop. Cette démarche s’aligne avec l’objectif des autorités de promouvoir la souveraineté alimentaire et le développement économique inclusif.



En parallèle, le ministre a dévoilé un projet visant à moderniser le commerce de détail à travers la mise en place de 2 000 boutiques de référence dans tout le pays. Ces points de vente, équipés de systèmes de congélation fonctionnant à l’énergie solaire, permettront une meilleure conservation des produits et une application stricte des prix réglementés des denrées de première nécessité. Inspiré d’un modèle appliqué sous les régimes socialistes, ce projet ambitionne de créer entre 20 000 et 30 000 emplois.