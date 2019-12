Sénégal : Plus de 4320 femmes violées entre 2016 et 2019

Elles sont plus de 4320 femmes à avoir été victimes de viols entre 2016 et 2018 dans notre pays. Parmi elles, 14 sont mortes entre les mains de leurs bourreaux.



Le Sénégal serait-­il devenu un pays de violeurs et de pédophiles ? Une chose est sûre : avant le projet de loi N° 65­60 du 21 juillet 1965 adopté en Conseil des ministres le mercredi 27 novembre dernier, le viol était considéré comme un simple délit, passible de cinq à dix ans de prison.



Désormais, si le projet de loi est voté à l'Assemblée nationale, les auteurs de ces crimes -et non plus délits- vont prendre la perpète", lit-on dans la livraison de ce jeudi du quotidien Le Témoin.



Seneweb