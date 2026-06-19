Sénégal-Norvège : l'arbitre de l'explosif Mexique-Afrique du Sud au sifflet

19/06/2026

La FIFA a dévoilé, ce vendredi, le nom de l'arbitre désigné pour diriger cette rencontre comptant pour la 2e journée du groupe I de la Coupe du monde 2026, prévue mardi 22 juin au New York New Jersey Stadium.





Le choix de l'instance mondiale du football s'est porté sur le Brésilien Wilton Sampaio, 44 ans, pour officier au sifflet lors de ce choc.





Il sera épaulé par ses compatriotes Bruno Pires et Bruno Boschilia, désignés arbitres assistants. Le Néo-Zélandais Campbell-Kirk Kawana-Waugh occupera le poste de quatrième arbitre, tandis qu'Isaac Trevis officiera comme assistant remplaçant.





Arbitre international FIFA depuis 2013, Sampaio compte parmi les officiels les plus expérimentés de cette Coupe du monde. Son sérieux lui avait d'ailleurs valu d'être choisi pour diriger le tout premier match du Mondial 2026, opposant le Mexique à l'Afrique du Sud.





Cette rencontre inaugurale, disputée le 11 juin, avait connu un scénario mouvementé : remportée 2-0 par les Mexicains, elle avait été marquée par trois expulsions, un épisode rare à ce stade d'une compétition mondiale.





MS/NDARINFO.COM

