Sénégal-Norvège : Pape Thiaw s'exprime ce dimanche

21/06/2026

Le sélectionneur national, Pape Thiaw, tient une conférence de presse ce dimanche, à partir de 18h30 GMT, en prévision du match devant opposer le Sénégal à la Norvège, dans la nuit de lundi à mardi, au stade MetLife du New Jersey.





Cette rencontre compte pour la deuxième journée de la Coupe du monde, dans le groupe I. Les Lions du Sénégal retrouvent la compétition mardi, après leur revers (3-1) d'entrée face à l'équipe de France.





La Norvège, de son côté, a parfaitement lancé son Mondial en étrillant l'Irak (4-1), portée par un doublé de sa star Erling Haaland, et occupe désormais la tête du groupe I devant la France à la différence de buts.





MS/NDARINFO.COM

