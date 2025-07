Un nouvel accord bilatéral entre le Sénégal et la Mauritanie introduit une carte de séjour obligatoire pour les ressortissants mauritaniens souhaitant s’installer au Sénégal pour plus de trois mois. Ce document, désormais requis, met fin à une longue période de tolérance administrative et vise à encadrer légalement la présence étrangère sur le territoire sénégalais.



La carte de séjour, valable un an, sera délivrée contre paiement de 5 000 FCFA. Selon E-media qui donne l’information, pour une première demande, aucun justificatif de revenu ni contrat de travail ne sera exigé. En revanche, son renouvellement nécessitera la présentation d’un relevé de revenu ou d’activité. Le dispositif entend offrir un cadre légal simplifié mais structuré, à la fois pour sécuriser les droits des étrangers et faciliter la gestion administrative.



En contrepartie, la Mauritanie appliquera une mesure équivalente aux citoyens sénégalais établis sur son sol, avec une carte de séjour fixée à 300 MRU (environ 4204 Francs CFA).