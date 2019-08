Sénégal-Mauritanie : sur fonds du scandale Petro-Tim, Kosmos cède 10% de ses parts dans le projet GTA-1

Alors que l’affaire de soupçons de corruption, impliquant Aliou Sall, frère du président, le pétrolier BP et Timis Corporation, continue d’alimenter la polémique au Sénégal, Kosmos l’autre partenaire annonce la réduction de sa participation dans le projet GTA-1. Présentant son bilan de second trimestre ce lundi, le groupe basé au Texas salue les avancées et le bon déroulement du projet. Une sérénité en contraste avec l’agitation à Dakar où opposition et société civile se mobilisent pour une révision des contrats pétroliers gaziers signés par le Sénégal.