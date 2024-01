Sénégal-Mauritanie : les enjeux et stratégies de développement durable au menu d’un forum

19/01/2024 15:47

Un forum de « haut niveau » axé sur les enjeux et stratégies de développement durable, ainsi que l’adaptation au changement climatique, s’est tenu hier jeudi à Saint-Louis.



Organisé en partenariat avec la Banque mondiale sur le thème : « Développement durable en réponse au changement climatique : regards sur le bassin du fleuve Sénégal », ce forum a enregistré la participation de plusieurs membres des gouvernements des deux pays.



Les participants ont évoqué lors de cette rencontre les défis de la variabilité climatique, les opportunités d’intervention dans des domaines prioritaires pour accélérer le développement économique local et régional.



Ousmane Diagana, vice-président Afrique de la Banque mondiale, a soutenu que le fleuve Sénégal, au-delà d’être un élément géographique entre quatre pays, procure des moyens d’existence centrés principalement sur l’agriculture, l’élevage, la transhumance et la pêche à près de 30 millions de populations riveraines.



Le bassin du fleuve Sénégal regroupe la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal.



APS