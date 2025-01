Sénégal-Mauritanie : Ouverture officielle du premier puits de gaz du projet Grand Tortue Ahmeyim

01/01/2025 17:07

Ce 31 décembre, une avancée significative dans le secteur énergétique de l'Afrique de l'Ouest a été annoncée par les Ministères du Pétrole du Sénégal et de la Mauritanie. Dans un communiqué conjoint relayé par iGFM, les deux pays ont fièrement déclaré l'ouverture officielle du premier puits du projet Grand Tortue Ahmeyim (GTA).



Cette étape marquante est perçue comme un jalon essentiel dans la concrétisation de ce projet ambitieux. L’ouverture de ce premier puits non seulement symbolise l’aboutissement des opérations techniques menées jusqu'à présent, mais elle pave également la voie pour le démarrage imminent de la commercialisation du gaz, opération prévue très prochainement.



« L’ouverture des puits du gaz est une étape historique pour le Sénégal. Elle traduit notre vision commune avec la Mauritanie de faire du projet GTA un modèle de collaboration énergétique réussi », a déclaré M. Birame Souleye Diop, Ministre du Pétrole du Sénégal.



Le projet Grand Tortue Ahmeyim, qui se situe à cheval entre les eaux territoriales sénégalaises et mauritaniennes, est conçu pour devenir l'un des plus grands gisements de gaz en Afrique de l'Ouest. Sa mise en production devrait jouer un rôle clé dans la diversification des sources d'énergie et le développement économique des deux nations, tout en renforçant leur coopération bilatérale dans le domaine énergétique.



L'enthousiasme suscité par cette annonce reflète les ambitions des deux pays en matière d’exploitation des ressources naturelles et souligne l'importance croissante du gaz naturel sur le continent africain, surtout à l'ère de la transition énergétique mondiale.