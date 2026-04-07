Sénégal : Maersk annonce une hausse des tarifs de fret maritime dès le 1er mai

07/04/2026

Le secteur de l'importation au Sénégal s'apprête à traverser une période de fortes turbulences. Selon les informations du quotidien Le Soleil, la compagnie maritime danoise Maersk a annoncé l'application d'une nouvelle surcharge de manutention à l'importation (RHI) à compter du 1er mai 2026.



Cette décision, motivée par les tensions géopolitiques mondiales — notamment la crise entre les États-Unis et l'Iran — et la hausse des coûts du carburant, impactera directement les flux à destination du Sénégal.





Concrètement, cette mesure se traduira par une hausse de 250 dollars pour les conteneurs de 20 pieds et de 350 dollars pour ceux de 40 et 45 pieds. Ce surcoût, estimé entre 151 250 et 211 750 FCFA par unité, représente un défi majeur pour les opérateurs économiques locaux. Dans un pays fortement dépendant des approvisionnements extérieurs, ces pressions logistiques risquent de se répercuter sur les prix de vente et d'accentuer l'inflation, pesant ainsi sur le pouvoir d'achat des ménages.





Face à cette volatilité, les experts préconisent une optimisation des chaînes d'approvisionnement et une diversification des partenaires commerciaux pour renforcer la résilience de l'économie nationale face aux chocs exogènes.



MS/NDARINFO



