Sénégal : Macky Sall saisit les Finances et la Cour des comptes au sujet de la dette cachée

21/10/2025

L’ancien président a saisi le ministère des Finances et du Budget ainsi que la Cour des comptes pour obtenir des informations détaillées sur la dette cachée présumée imputée à son régime. L’annonce a été faite par son avocat, Me Pierre-Olivier Sur, dans un entretien publié ce lundi par le quotidien L’Observateur.





Selon l’avocat français, son client souhaite à travers cette procédure obtenir des documents et des données brutes sur cette affaire, qui alimente le débat public depuis plusieurs semaines. Il affirme que les institutions contactées n'ont pas encore répondu à leurs demandes, malgré des relances répétées.





Face à ce silence, Macky Sall envisage de durcir le ton. Me Sur indique qu’une mise en demeure formelle sera prochainement adressée. En cas d’échec, un recours en référé ou la saisine d’une autorité judiciaire compétente est envisagé.





« Le message est simple : la vérité, la procédure, la justice », a résumé Me Sur, qui affirme que l’ancien chef de l’État aborde cette situation avec calme et confiance dans les institutions.





Il ajoute que Macky Sall n’a rien à cacher et reste attaché à la transparence et à la reddition des comptes.



« Il sait que la vérité finira par s’imposer, dès lors que les faits seront établis sur des bases techniques et non politiques », a-t-il conclu.



