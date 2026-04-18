Sénégal : « Le multilatéralisme doit sortir du statu quo d'après-guerre », selon Diomaye Faye

18/04/2026

Le président Bassirou Diomaye Faye a présidé ce samedi 18 avril 2026, à Diamniadio, l’ouverture de la conférence des ambassadeurs et consuls généraux du Sénégal. En présence du Premier ministre Ousmane Sonko et du président de l'Assemblée nationale Malick Ndiaye, le chef de l'État a plaidé pour une refonte profonde du système international.



Pour le chef de l'Etat, le multilatéralisme doit impérativement se réinventer pour sortir du « statu quo post-guerre mondiale » et s'adapter aux réalités contemporaines, notamment en accordant à l'Afrique la place qui lui revient dans la gouvernance mondiale.







Face aux turbulences géopolitiques actuelles et aux risques de fragmentation de l’espace communautaire, le président Faye a dénoncé la banalisation du recours à la force et le non-respect de la Charte des Nations Unies.





Il a fermement condamné toute approche sélective de la valeur de la vie humaine, réitérant l'opposition constante du Sénégal à la politique du « deux poids, deux mesures ». Appelant à un engagement renforcé pour l'intégration africaine, il a assuré que la voix du Sénégal continuera de porter avec détermination pour l'avènement d'un ordre international plus juste et humain.







MS/NDARINFO





