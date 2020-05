Sénégal : « Le Covid-19 ne faiblit pas » (ministre)

Faisant le point mensuel sur la situation de la pandémie au Sénégal, le ministre de la Santé et de l’action sociale a révélé que le nombre de cas de Coronavirus a quintuplé, ces derniers jours. « Il est passé de 190 à 1.114 depuis le 2 avril », a-t-il indiqué en déplorant une « augmentation des cas issus de la transmission communautaire ».



En a croire Abdoulaye Diouf SARR, « la maladie touche 11 sur 14 régions ». Il appelle dès lors à un « engagement marqué des communautés » et une « discipline individuelle et collective pour mettre fin aux ravages de la pandémie ». Il a rendu de vibrants hommages au personnel de santé des institutions publiques et privées et les services qui y sont rattachés.



