Sénégal : L'Institut Pasteur de Dakar révolutionne la détection des épidémies de rougeole

04/04/2026

L'Institut Pasteur de Dakar (IPD) a annoncé jeudi la mise au point du tout premier test de diagnostic rapide de la rougeole, une innovation majeure portée avec le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et des partenaires internationaux, selon un communiqué de presse.





Le test SURUA Measles IgM, développé par l'IPD, offre "une solution simple, rapide et évolutive pour le diagnostic des cas au point de soins, à partir de sang capillaire ou de sérum".





Selon l'Institut, ce test permettra "une détection et une réponse plus rapides aux épidémies", des "interventions de santé publique plus précises et plus rentables" grâce à des campagnes de vaccination mieux ciblées, ainsi qu'une "réduction de la transmission, de la mortalité et des séquelles liées à la rougeole".





À la suite d'une évaluation indépendante concluante menée par l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le test SURUA Measles IgM "a franchi une étape historique en devenant le premier test rapide recommandé pour une utilisation au sein du Réseau mondial de laboratoires pour la rougeole et la rubéole".





Le Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique et l'Institut Pasteur de Dakar ont déployé ce test dans le cadre d'une étude clinique prospective multicentrique nationale, couvrant six districts sanitaires et plus de trente structures de santé au Sénégal.





En parallèle, des évaluations sont prévues dans au moins quatre autres pays, indique l'IPD.





"Aujourd'hui, aucun enfant ne devrait mourir de la rougeole. Le premier signal d'une nouvelle flambée dans une communauté sous-vaccinée constitue une urgence de santé publique", a déclaré Dr Ibrahima Soce Fall, Administrateur général de l'Institut Pasteur de Dakar.



Selon lui, "à l'heure actuelle, la rougeole se propage beaucoup plus vite qu'une épidémie ne peut être confirmée. Le délai d'acheminement des échantillons vers un laboratoire central est tout simplement trop long".





Cette avancée intervient alors que la rougeole connaît une recrudescence dans plusieurs pays, "exacerbée par la baisse des financements internationaux et la méfiance envers la vaccination".





Fondé en 1924, l'Institut Pasteur de Dakar est une fondation à but non lucratif, de droit sénégalais et reconnue d'utilité publique. L'IPD est l'un des quatre fabricants préqualifiés par l'OMS pour fournir des vaccins contre la fièvre jaune aux agences des Nations Unies.





MS/NDARINFO





