Sénégal – Des drones pour moderniser la protection des cultures

15/11/2025

Le ministère de l’Agriculture, de la Souveraineté alimentaire et de l’Élevage a annoncé l’introduction de six drones ultramodernes pour renforcer la protection des végétaux, marquant une avancée technologique dans la modernisation de l’agriculture sénégalaise.





Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la Vision 2050, impulsée par le président Bassirou Diomaye Faye et le Premier ministre Ousmane Sonko, avec un budget inédit de 130 milliards FCFA alloué à la transformation agricole.





Selon Dr Kémo Badji, directeur de la Direction de la protection des végétaux (DPV), les drones permettront de traiter jusqu’à 25 hectares à l’heure avec une précision accrue, tout en réduisant les risques sanitaires pour les agents.





Dix agents, dont huit télépilotes, ont été formés par l’Armée de l’air sous la supervision du Colonel Ousmane Ngom. Le ministre Dr Mabouba Diagne a salué « une avancée majeure », affirmant que le Sénégal rejoint ainsi les rares pays de la sous-région dotés de ce type de matériel.





Le ministère précise que cette innovation ouvre la voie à une agriculture de précision, plus efficace, plus sûre et tournée vers les jeunes, dans le but de renforcer la souveraineté alimentaire du pays.



M.S



