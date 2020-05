Sénégal - Covid-19 : Une nouvelle hausse du bilan journalier

1628 patients sont sous traitement dans les différentes structures dédiées à la maladie à Coronavirus au Sénégal. De 1559 hier, leur décompte est passé à 1628 après le recensement de 92 nouveaux cas ce mercredi, 27 mai, sur 961 tests effectués.



Ces nouveaux cas sont ainsi répartis : 80 cas contacts suivis par les services du ministère de la Santé et de l’Action sociale, et 12 issus de la transmission communautaire à Hann Maristes, Front de terre, Parcelles assainies, Ouest-foire, Cité Asecna, Guédiawaye, Mermoz, Mbao et Touba (4).



Faisant le point sur la situation de l’évolution de la pandémie au Sénégal, Dr Marie Khémesse Ngom Ndiaye, Directrice générale de la santé publique, a précisé que 21 patients hospitalisés ont été contrôlés négatifs et déclarés guéris. Par contre, de 18 hier, le nombre de cas graves est passé à 20, ce matin.



A ce jour, au Sénégal, selon les chiffres officiels du ministère de la Santé et de l’Action sociale, 3253 cas ont été déclarés positifs, dont 1586 guéris, 38 décédés, et 1628 patients sous traitement.



Avec EMEDIA