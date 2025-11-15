Sénégal–Brésil : le grand test des Lions avant le Maroc 2025

15/11/2025

Le Choc des étoiles entre le Sénégal et le Brésil promet une soirée de football exceptionnelle, ce samedi à 16h, à l’Emirates Stadium de Londres. Cette rencontre amicale dépasse le simple cadre d’un match de préparation : elle s’annonce comme un véritable test avant la CAN 2025, prévue du 21 décembre 2025 au 18 janvier 2026 au Maroc.





Pour les Lions de Pape Thiaw, l’enjeu est double. D’une part, mesurer leur niveau face à l’une des sélections les plus mythiques du football mondial. D’autre part, préserver une impressionnante série d’invincibilité de 27 matches, symbole de la montée en puissance de cette équipe sénégalaise.





Face à eux, la Seleção arrive avec toute son aura, son talent et l’exigence tactique d’un staff conduit par Carlo Ancelotti, considéré comme l’un des meilleurs entraîneurs du monde. Le technicien italien reconnaît d’ailleurs la solidité du Sénégal, qu’il décrit comme “une équipe intense, bien organisée et technique”.





De son côté, Pape Thiaw savoure ce rendez-vous de prestige. Affronter le Brésil représente un défi autant qu’une fierté : celle de croiser le fer avec une nation référence, dotée d’un réservoir de talents inépuisable.





Sur la pelouse londonienne, l’ambiance promet d’être électrique. Une opposition de styles, entre Samba et Mbalax, entre deux footballs créatifs qui aiment la lumière. Les Lions veulent prouver qu’ils peuvent rivaliser avec les meilleurs ; la Seleção entend, elle aussi, imposer sa marque.





Un match à saveur de spectacle, de test et, peut-être, de revanche. Une affiche qui s’annonce grandiose.





