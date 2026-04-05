Sénégal : Absa Faye place la famille au cœur de la force de la nation

05/04/2026

La Première Dame du Sénégal, Absa Faye, s'est exprimée ce samedi via ses réseaux sociaux en marge du défilé du 66e anniversaire de l'indépendance délocalisé à Thiès. Elle a défini la souveraineté nationale comme une exigence quotidienne plutôt qu'un acquis.





Dans son message, Absa Faye a souligné l'importance de l'unité et de la responsabilité collective pour la construction d'un État solide. Elle a orienté sa vision vers la situation des femmes, des enfants et des familles, affirmant que la force d'un pays se mesure à l'attention portée à ces groupes sociaux.





Présente aux côtés du Chef de l'État lors de la cérémonie officielle, la Première Dame a conclu son propos en rappelant que la protection de la cellule familiale constitue le fondement de la résilience de la nation.





MS/NDARINFO



