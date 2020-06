Sénégal : À ce jour, 26/45 départements échappent à la Covid-19

Les départements qui n’ont « pas de malade » ont été estampillés verts. Les autres, au contraire, car ayant « beaucoup de malades », sont rouges. Les départements de Dakar, Pikine, Guédiawaye, Rufisque, Thiès et Mbacké, touchés de plein fouet par l’épidémie, rejoignent de toute évidence cette catégorie rouge.



Le bulletin de santé de 12 départements est rassurant donc jaune, sur leur territoire, il y a « très peu de malades ». Il s’agit de Vélingara, Kédougou, Tambacounda, Koungheul, Linguère, Tivaouane, Diourbel, Fatick, Mbour, Kaolack, Nioro du Rip et Sédhiou. Le département de Ziguinchor a « peu de malades ».







Cette classification, qui a été arrêtée à la date du 31 mai 2020, renseigne que 26 départements ne comptent aucun malade de nouveau coronavirus.



Ce sont : Saraya, Bakel, Gougiry, Salémata, Kolda, Goudomp, Oussouye, Bignona, Boukiling, Médina Yoro Foula, Gossas, Malem Hodar, Kaffrine, Birkelane, Guinguinéo, Foundiougne, Bambey, Kébémer, Louga, Kanel, Ranérou, Matam, Podor, Saint-Louis, Dagana et Matam. Aujourd’hui, plus de la moitié des 45 départements échappe à l’épidémie de Coronavirus.



Le recensement des malades de Covid-19 varie radicalement d’un département à l’autre : certains sont peu touchés, quand d’autres sont frappés plus durement. Le nombre total de malades hospitalisés dans les sites de prise en charge est de 1 801.



Avec Dakaractu